شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفستر ستالون يحتفل بعيد ميلاد زوجته بصورة ورسالة رومانسية.. اعرف ماذا قال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الممثل العالمى سيلفستر ستالون بعيد ميلاد زوجته من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، ولم يفوت تلك المناسبة من خلال نشر صورة لهما معًا، علق عليها بكتابة رسالة رومانسية لها وصفها فيها بأنها زوجة وأم رائعة، قائلاً: "نحن نحبك" في إشارة إلى الحب الذى تكنه العائلة لها في عيد ميلادها الـ53".

ويعتبر سيلفستر ستالون واحدًا من أكثر ممثلي هوليود مشاركة لعائلته بصور وفيديوهات على مواقع السوشيال ميديا، مثلما ظهر مع آخر صورة لهما، فلم يضع الفارق السنى الكبير بينهما أية عوائق في علاقتهما التي تتمتع برومانسية كبيرة، حيث يبلغ سيلفستر ستالون 57 عامًا في حين تبلغ زوجته فيفيان 53 عام فقط أي أن الفارق بينهما يصل إلى 22 عامًا.



سيلفستر وزوجته

من ناحية أخرى سبق وشارك النجم الأمريكي سيلفستر ستالون، صورة تجمعه بالنجم جون سينا قبل اسبوع، وهى الصورة التى التقطت من كواليس تصوير فيلم The Suicide Squad، ونشر سيلفستر الصورة على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلق قائلا: " استمتع بالتواجد مع بعض الممثلين من فيلم فرقة الانتحار.. جون سينا، مثل أعضاء فريق العمل الآخرين ، فإنهم لا يصدقون في فيلم رائع من إخراج جيمس جون".

ورصدت عدسات المصورين قبل ذلك النجم جون سينا، أثناء تصويره فيلمThe Suicide Squad، وهو ملطخ بالدماء المزيفة بسبب التصوير، وهو العمل الذي من المقرر إطلاقه للمخرج Gunn في 6 أغسطس 2021، وهو من بطولة مارجوت روبي وإدريس إلبا وجون سينا ​​وجويل كينمان وبيتر كابالدي وفيولا ديفيس، الفيلم من تأليف وإخراج جيمس جان.