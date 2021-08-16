شكرا لقرائتكم خبر عن "عشان النتيجة قربت" حمادة هلال يكشف نتيجته في الثانوية العامة بموقف طريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم حمادة هلال، رسالة إلى طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة بمناسبة اقتراب نتيجة امتحانات الثانوية العامة، مطالبا الأهالي بطمأنة أبناءهم وعدم مقارنتهم بأحد.

وقال حمادة هلال في فيديو على حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا: "انا حواري دلوقتى لكل طلبة الثانوية العامة حبايبي وصحابي اللى موجودين معايا عايز أقولهم إن شاء الله ربنا يكرمكم وتفرحوا فرحة كبيرة وتجيبوا احلى نتيجة اللى نفسكم فيها".

وذكر حمادة هلال موقف طريف، متعلق به خلال فترة دراسته الثانوية العامة خلال توجيهه نصيحة لأولياء الأمور: "عايز اوجه كلمة للأهالى أقولهم حاجة مهمة قوي سيبك ابنك يفرح وبلاش مقارنة بحد لأن هو عارف نفسه كويس.. يعنى أنا كان زمان أهلى ديما عندهم جملة يقولها لى علطول يعنى اللى هو 55% وده الرقم اللى بكرهوا في حياتي ديما يقولوا لى يا رب تجيب 55% لغاية ما ربنا كرمني واجتهدت وجبت 59%".



حمادة هلال

واختتم: "وعرفت اعرفهم أنا مين فإن شاء الله ربنا هيكرمكم وتعملوا أحلى شغل وانتظروا مفاجئة حلوة".

وفى وقت سابق، أعرب النجم حمادة هلال عن سعادته برد الفعل الايجابى على أغنيته الجديدة " أم أحمد " التي طرحها على صفحته بموقع اليوتيوب.

وأشار حمادة في تصريحاته، إلى أن هذه الأغنية يهديها لكل بيت داخله أم أحمد وعيديته لكل أم مصرية فى العيد، مؤكدا أن هدفه هو إدخال البسمة على وجوه المصريين كما يهديها أيضا إلى كل الفئات العاملة فى مصر ويتمنى أن تنال إعجابهم.