شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت ممدوح أول مصري يصل لبرنامج America's Got Talent يبهر جمهور محكي القلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبهر الفنان الشاب مدحت ممدوح عازف آلة الريكوردر الذى يعد أول مصري وعربي يصل الي برنامج المسابقات الشهير America's Got Talent الجمهور بمجموعة من مؤلفاته ضمن أولى أيام مهرجان محكي القلعة للموسيقى والغناء في دورته التاسعة والعشرين، بعده تألق الثنائي الموسيقي فؤاد ومنيب بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة الإحتفالي بقيادة المايسترو جورج قلته بمجموعة من إبداعاتهما الموسيقية التى نالت استحسان وإعجاب الحضور منها العاصفة ، ضائع ، موعد مع الغروب ، نوستالچيا إن بلو ، أغنية للروح ، مناجاة ، جزيرة ، روزيتا ، طريق ، فقط فى الذاكرة وضحكة .



مدحت ممدوح مدحت ممدوح



مهرجان القلعة مهرجان القلعة



مهرجان القلعة مهرجان القلعة الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم على الحجار ، هانى شاكر ، هشام عباس ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته ، محمد الحلو ، نادية مصطفى ، أحمد جمال ، مى فاروق ، أحمد عفت ، الشيخ ياسين التهامى ، محمد حسن، طارق العربى طرقان وابناءه ، كارمن سليمان ، هشام عباس ، محمد محسن ، جنات ، نسمه محجوب ، دينا الوديدى، لينا شامميان ، كايروكافيه بقيادة الموزع الموسيقى على شرف ، فريق وسط البلد ، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق ، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه ، وائل الفشنى ، هلا رشدى ، حازم شاهين ، نداء شرارة ، نوران ابو طالب ، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان ، محمد حسن ، سعيد الارتيست، بغدادى بيج باند وعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز .



مهرجان القلعة مهرجان القلعة

مهرجان القلعة مهرجان القلعة



مهرجان القلعة مهرجان القلعة



مهرجان القلعة مهرجان القلعة



مهرجان القلعة مهرجان القلعة



مهرجان القلعة مهرجان القلعة

الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم على الحجار ، هانى شاكر ، هشام عباس ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته ، محمد الحلو ، نادية مصطفى ، أحمد جمال ، مى فاروق ، أحمد عفت ، الشيخ ياسين التهامى ، محمد حسن، طارق العربى طرقان وابناءه ، كارمن سليمان ، هشام عباس ، محمد محسن ، جنات ، نسمه محجوب ، دينا الوديدى، لينا شامميان ،كايروكافيه بقيادة الموزع الموسيقى على شرف ، فريق وسط البلد ، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق ، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه ، وائل الفشنى ، هلا رشدى ، حازم شاهين ، نداء شرارة ، نوران أبو طالب ، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان ، محمد حسن ، سعيد الارتيست، بغدادى بيج باند وعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز .