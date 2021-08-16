خالد النبوي: "أتمنى أن تكون الأمة العربية سندًا للبنانين في محنتهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعرب الفنان خالد النبوي، عن أمنيته بأن تكون الأمة العربية سندا للبنانين في محنتهم، وذلك جرّاء انفجار صهريج وقود في عكار شمال لبنان، ووقوع عدد من الشهداء والمصابين.

وكتب "النبوي"، عبر حسابه الرسمي على تويتر: "قلوبنا مع لبنان الحبيب في مصابهم الأليم.. اللهم أرحم الضحايا وأحفظ الأهل والأحباب".

وأضاف: "يا رب أخرج لبنان من هذه الغمة، وأتمنى أن تكون الأمة العربية سندًا للبنانين في محنتهم" .

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، سقوط 20 قتيلا و79 جريحا، جرّاء انفجار صهريج وقود في عكار، وتتواصل عملية مسح منطقة الانفجار في عكار شمال لبنان.

وجاء الانفجار في وقت يعاني فيه لبنان منذ أسابيع طويلة نقصا في المحروقات ينعكس سلبا على قدرة المرافق العامة والمؤسسات الخاصة وحتى المستشفيات على تقديم خدماتها.