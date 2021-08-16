هند صبري جذابة وأسما شريف منير بفستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هند صبري

نشرت الفنانة التونسية هند صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

أروى

نشرت الفنانة والمذيعة اليمنية أروى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية، مرتدية فستانًا طويلًا، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير من أحد فنادق مدينة الجونة.

أمير كرارة

شارك الفنان أمير كرارة جمهوره بصورة جديدة له، من عطلته الصيفية، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

ساندي علي

نشرت المطربة ساندي علي صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل "لانش" وسط البحر.

قمر

نشرت المطربة اللبنانية قمر صورة قديمة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال.

محمد أنور

نشر الفنان محمد أنور صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من أمام البحر، ونالت الصورة إعجاب جمهوره.

محمد نور

نشر الفنان محمد نور صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من داخل "حمام السباحة".

ناهد السباعي

نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة عفوية، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

نداء شرارة

نشرت المطربة نداء شرارة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة بيضاء، من أحد ظهور لها.