وزيرة الثقافة: مهرجان القلعة أحد أذرع قوى مصر الناعمة ويجسد عددا من الأهداف التنويرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تصوير- محمود عبدالناصر:

وسط إجراءات احترازية متكاملة لمواجهة فيروس كورونا، أطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بحضور الدكتور خالد العناني وزير والآثار، الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه بالإنابة عن الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا الذي اعتذر لظروف صحية، المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة ورؤساء قطاعات وزارة الثقافة وعدد من سفراء الدول العربية والاجنبية وأعضاء مجلس النواب فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة كورونا والذي يقام بالتعاون مع وزارة السياحة الآثار وذلك على مسرح المحكى .

وقالت وزيرة الثقافة، خلال الحفل، إن مصر أكدت على مر التاريخ أنها مهد الحضارة ، ففي ربوعها نبتت ألوان الفنون والثقافة والعلوم، وعلى ضفاف نهرها الخالد ولد التاريخ وعلى خطى الأجداد يستكمل الأحفاد مسيرة التفرد والتميز ويجمعون الثقافة والفنون بعراقة الماضي.

وتابعت، أنه منذ مئات السنين مثلت قلعة صلاح الدين مصدراً لأمن الوطن، وجاء مهرجان قلعة صلاح الدين ليحمي الذوق العام وليضئ الساحة الفنية في مصر والوطن العربي ويجسد عددا من الأهداف التنويرية لوزارة الثقافة والتي تتمثل في تقديم الوان الفنون الجادة والراقية التي تختص بها الأوبرا للجمهور خارج أسوارها، مشيرة إلى أنه على مدار تاريخه ضمت الفعاليات إبداعات لكوكبة من نجوم الفنون، كما اتاح الفرصة للمواهب والفرق الواعدة لتحقيق أحلامها ولقاء الجمهور في أحد أهم بقاع القاهرة العريقة.

واستكملت، أن اليوم نحتفل بانطلاق فعاليات الدورة الـ 29 من المهرجان والذي يعد من أعرق المحافل التي تنظمها وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية، وذلك بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة كورونا، ليتأكد إصرار الدولة على تجاوز التحديات ويتجسد دور المهرجان وقيمته الفنية كأحد اذرع قوى مصر الناعمة في مواجهة الفكر المتطرفة.

وتوجهت الوزيرة، بالشكر للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على تعاونه الدائم من أجل إنجاح المهرجان والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة باعتبارهم الشركاء الاستراتيجيين في نجاح فعاليات وزارة الثقافة الجماهيرية، كما قدمت التحية للدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ولكل الفنانين والعاملين الذين يبذلون دائماً الجهد الوفير لظهور المهرجان في أبهى صورة ورحبت بكل الضيوف موجهة التحية للجمهور العظيم بطل المشهد الإبداعي المصري، متمنية النجاح لفعاليات هذه الدورة.

وأرسل الدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا المصرية والذي يمر بوعكة صحية طارئة، تحياته لوزيرة الثقافة مقدما لها الشكر على دعمها الدائم لانشطة وعروض الأوبرا ، كما وجه التحية لجميع الفنانين المشاركين فى الفعاليات والعاملين على الجهد الدؤوب لخروج المهرجان بالشكل اللائق .

ثم قامت وزيرة الثقافة، بتكريم 11 شخصية ساهمت فى اثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربي وآخرين شاركوا في تحقيق نجاح المهرجان عبر دوراته المتتالية وهم عازف البيانو عمرو سليم ، المطرب امجد العطافي ، المطربة ريم كمال، مغنية الأوبرا داليا فاروق، المطرب خالد شهدي ، الاعلامي أمجد مصطفى ، حمادة السعيد رئيس الادارة المركزية لشنؤن رئاسة الهيئة وتسلمها عنه نجله محمد ، المهندس محمد الغرباوي ،اسم المهندس مؤنس العطوي وتسلمتها ارملته السيدة سحر حسين، فراج أحمد مدير عام الادارة العامة للتخطيط ، اسم الراحل شعبان محمد فتوح محمد وتسلمها ابن شقيقته أحمد حمدي.

وكان حفل الإفتتاح الذي قدمه الإعلامي حسين حسني، قد شهد عرضا ضوئيا مبهرا تم اسقاطه على الجدران التاريخية ونال إعجاب واستحسان الحضور واستهل بالسلام الوطني ثم قدمت مجموعة موسيقى الحجرة التي تضم بين أعضاءها نور محمد ورنا عبد الوهاب الفائزتان بجائزة الدولة للمبدع الصغير معزوفة الفصول الأربعة لفيفالدي وكونشيرتو التشيللو لباخ ، وابهر الجمهور الفنان الشاب مدحت ممدوح عازف آلة الريكوردر الذي يعد أول مصري وعربي يصل إلى برنامج المسابقات الشهير أمريكان جوت تالنت بمجموعة من مؤلفاته ، بعده تالق الثنائي الموسيقي فؤاد ومنيب بمصاحبة اوركسترا أوبرا القاهرة الاحتفالي بقيادة المايسترو جورج قلته بمجموعة من ابداعاتهما الموسيقية التي نالت استحسان واعجاب الحضور منها "العاصفة ، ضائع ، موعد مع الغروب ، نوستالچيا إن بلو ، اغنية للروح ، مناجاة ، جزيرة ، روزيتا ، طريق ، فقط فى الذاكرة وضحكة" .

يذكر أن الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء يحيي فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية في مصر والوطن العربي هم علي الحجار ، هاني شاكر ، هشام عباس ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته ، محمد الحلو ، نادية مصطفى ،احمد جمال ، مي فاروق ، احمد عفت ، الشيخ ياسين التهامي ، محمد حسن، طارق العربي طرقان ، كارمن سليمان ، هشام عباس ، محمد محسن ، جنات ، نسمة محجوب ، دينا الوديدي، لينا شامميان ،كايروكافيه بقيادة الموزع الموسيقي علي شرف ، فريق وسط البلد ، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق ، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه ، وائل الفشني ، هلا رشدي ، حازم شاهين ، نداء شرارة ، نوران أبو طالب ، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان ، محمد حسن ، سعيد الارتيست، بغدادى بيج باند وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز .