ملحم بركات.. تزوج على غير دينه و حصل على جائزة بعد وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل محرك البحث جوجل، اليوم الأحد 15 أغسطس 2021، بمولد النجم اللبناني الراحل ملحم بركات والذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1942.

في هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن ملحم بركات:

- ولد في بلدة كفر شيما اللبنانية.

- والده كان نجارا يمارس الفن كهواية ويدندن على العود.

- ظهرت موهبة ملحم بركات منذ طفولته، ولفت انتباه الموسيقي حليم الرومي الذي كان يسكن في نفس بلدته، وأثنى الرومي على موهبته وشجعه.

- تزوج ملحم بركات عدة مرات منها السيدة "سعاد فغالي" شقيقة المطربة صباح، والسيدة "رندا عازار" التي أنجب منها أولاده "مجد" و"وعد و"غنوة".

- تزوج من الفنانة مي حريري، وكانت على غير دينه فهي مسلمة وهو مسيحي، وأنجبت له ولد يدعي "ملحم جونيور".

- كانت بدايته الفنية بأغنية "الله كريم"، التي كتبها له الراحل توفيق بركات، ولحنها له جاره الراحل فيلمون وهبي.

- قام بركات ببطولة أول عمل مسرحي "الأميرة زمرد"، ثم "الربيع السابع" مع الأخوين رحباني.

- قام ملحم بركات بالتحلين للعديد من الفنانين الكبار في الوطن العربي، مثل وديع الصافي في أغنيات مثل "جينا نسأل خاطركن"، وصباح في "ليس لهلق سهرانين"، وماجدة الرومي في أغنيات "عيناك" و"اعتزلت الغرام"، ووليد توفيق في "أبوكي مين يا صبية"، وفارس كرم ونجوى كرم في "قلبي مصنع بارود".

- منح الرئيس اللبناني، ميشال عون، ملحم بركات وسام الأرز برتبة كوماندور، بعد مرور 40 يوما على وفاته.

- كانت آخر أعمال ملحم بركات المسرحية "ومن الحب ما قتل"، التي طرحت في عام 2010 في مهرجانات بعلبك الدولية، وقبل وفاته في 2016 شارك في مهرجانات الصيف اللبنانية، وأحيا حفلات في قطر وتونس والأردن.

- توفي ملحم بركات يوم 28 أكتوبر 2016 بعد صراع مع المرض في مستشفى أوتيل ديو في بيروت.