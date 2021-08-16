سمية الخشاب تُعلق على هاشتاج "تتجوز المصرية ولا الأوروبية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة سمية الخشاب، في هاشتاج تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر تحت عنوان "تتجوز المصرية ولا الأوروبية".

وكتبت "سمية" عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "متتجوزوش أصلاً.. ده فخ".

ومن ناحية أخرى، شاركت سمية الخشاب في مسلسل "موسى" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان المنصرم.

والمسلسل بطولة محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، سيد رجب، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

كما طرحت سمية الخشاب، فيديو كليب "أوعدك" بمشاركة المطرب عُمر كمال، عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".