شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى سفيرًا للسعادة فى استفتاء ذوى الهمم وتكريمه بسومبوزيوم العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اختار الأطفال من ذوي الهمم الفنان هاني رمزي سفيرًا للسعادة في إطار فعاليات سومبوزيوم العلمين بمشاركة 40 من أهم رسامي العالم يمثلون مدارس وتيارات فنية مختلفة.

من المقرر أن يتسلم هاني درع تكريمه في حفل ختام السومبوزيوم يوم 23 أغسطس الجاري، وقد أعرب هاني رمزي عن سعادته بالإختيار والتكريم وقال: إن هذا التكريم يمثل أهمية كبيرة بالنسبة له كونه يأتي من أطفال ومن ذوي الهمم فهو أمر أسعده كثيرًا ويعتبره مؤشرًا بأنه يسير في الطريق الصحيح بالأعمال الكوميدية التي يقدمها وأحدثها مسرحية أبو العربي وفيلم 200 جنيه الذي يعتبره مفاجأة وتحولاً في نوعية أدواره السينمائية".

ومن جهته قال ياسر رجب رئيس السومبوزيوم إن الأطفال من ذوي الهمم سيشاركون في فعاليات السومبوزيوم من خلال مسابقة أجرتها إدارة السومبوزيوم لاختيار الأعمال الفنية التي أبدعها الصغار وعرضها إلى جانب أعمال رسامي العالم في ختام السومبوزيوم.

وأوضح أن دخل السومبوزيوم سيتم توجيهه لصالح إنشاء مدينة عمر سعادة كأول مدينة خاصة بالأطفال من ذوي الهمم وستضم مدرسة ومستشفي ومعهدًا لتخريج المدربين الذين يتعاملون مع الأطفال.