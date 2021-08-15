هاني رمزي لـ"الخليج 365": أتمرد على الكوميديا في فيلم "200 جنيه"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عاد الفنان هاني رمزى لساحة الإبداع بعد غياب طويل، وبشغف شديد تحمس لبطولة مسرحية "أبو العربي"، ووقف على المسرح بعد غياب 18 عاما، كما عاد للسينما بفيلم اجتماعي يحمل اسم "200 جنيه" مقررعرضه 25 أغسطس/آب الجاري.

ويراهن هاني رمزي في مشروعاته الفنية المقبلة على الذكاء في الاختيار، وعلاقة الود التي تربط بينه والجمهور، خاصة أنه استطاع أن يكسب ثقة الجمهور بأعماله التي تحتوى على جرعة كوميدية كبيرة، وفكرة عميقة.





يظهر ذلك بوضوح في أفلام هاني رمزي السابقة مثل "جواز بقرار جمهوري، غبي منة فيه، عايز حقي"، كما خاض تجربة تقديم برامج المقالب وحقق من خلالها نجاحا كبيرا.

”الخليج 365” التقت الفنان المصري هاني رمزي للحديث حول أسباب الغياب عن الساحة، ودوافع العودة، وملامح شخصيته في فيلمه الجديد.

ما سبب غيابك عن ساحة الفن والأضواء؟





أنا غائب عن المسرح منذ 18 عاما، وعن السينما منذ عامين ونصف العام، والحقيقة أنني لم أتعمد الغياب عن الجمهور الذي أحبه، وأسعى دائما لتقديم أعمال فنية تنال إعجابه، الموضوع إننى أعاني من أجل العثور على فكرة جيدة، وكنت أبحث عن موضوع مخلتف أعود به للجمهور، ولم يسبق أن قدمته من قبل.

وهل تحقق ما تمنيت في فيلم "200 جنيه"؟





بالفعل وجدت في هذا الفيلم، الفكرة الجديدة، والنص المثير. وبالمناسبة ابتعدت عن الكوميديا تماما في هذه التجربة، وسيراني الجمهور بشكل مختلف، بصراحة قررت التمرد على الكوميديان بداخلي في هذا المشروع السينمائي الضخم، والذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، فالفيلم يضم أكثر من 30 نجما، ويحتوي على مجموعة قصص مختلفة ومثيرة، والبطل في هذه التجربة ورقة الـ"200 جنيه".

يعرض الفيلم تجاريا في 25 أغسطس/آب الجاري، فهل يشغل بالك مؤشر الإيرادات؟





الإيرادات رزق من ربنا، ودليل على النجاح، وأتوقع بإذن الله النجاح لهذه التجربة، لأن كل فريق العمل بذل مجهودا كبيرا لتقديم عمل فني رائع.

وكيف ترى حال السينما المصرية في ظل جائحة كورونا؟





بكل تأكيد الظروف صعبة، لكن لدينا إصرار على إسعاد الناس، ودور العرض تطبق الإجراءات الاحترازية، وهناك نسبة إشغال محددة لحماية المشاهدين، ورغم هذه الظروف يوجد في دور العرض مجموعة من الأفلام المهمة يحرص الجمهور على متابعتها.

ما شعورك بعد الوقوف على المسرح بعد غياب 18 عاما؟





عدت للمسرح بعرض "أبو العربي"، ويشاركني البطولة حجاج عبدالعظيم وعمرو عبدالعزيز وأحمد فتحي، وعدد من الفنانين الشباب، والمسرحية من تأليف محسن رزق، وإخراج تامر كرم، وسعيد جدا بالتجربة وبإقبال الجماهير وحرصهم على المشاهدة.

تردد أن هناك تشابها بين المسرحية وفيلم "أبو العربي وصل" الذي قدمته عام 2005، ما حقيقة ذلك؟

مسرحية "أبو العربي" ليست نسخة متشابهة من الفيلم الذي قدمته عام 2005، المسرحية مختلفة كليًا وليس لها أي علاقة بالفيلم، فقط قمنا بالاستعانة بشخصية أبوالعربي الذي أحبه الجمهور على مدار السنوات الماضية وبنينا عليه تفاصيل العرض المسرحي .

متى يتوقف عرض مسرحية أبوالعربي؟





لم يتم تحديد موعد لوقف العرض، فهو مستمر مادام هناك إقبال جماهيري.

سؤال أخير..هل ستعود لتقديم برامج المقالب؟

في الوقت الحالي لا أفكر في تقديم برامج، قررت التوقف لحين العثور على أفكار جديدة ومختلفة، وفي هذه الفترة سأهتم بالممثل بداخلي، وأسعى لتقديم أعمال جيدة في السينما والتليفزيون.