طارق العربي طرقان وأولاده يلتقون الجمهور المصري في "محكى القلعة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشارك الفنان طارق العربي طرقان وأولاده ديمة ومحمد وتالة في الدورة ٢٩ لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، بمصر، والذي تبدأ فعالياته في الفترة بين ١٥ إلى ٣٠ أغسطس على مسرح محكى القلعة بعد توقف العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وتأتي هذه المشاركة بعد إحياء طارق لـ4 حفلات كاملة العدد في قاعة الصداقة في العاصمة الخرطوم، والتي وصل عدد الحضور فيها إلى حوالي 30 ألف متفرج من جماهير السودان.





ومن المقرر أن تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، فعاليات الدورة 29 للمهرجان، والذي يقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية.

وتضم فعاليات الدورة 31 حفلاً متنوعاً تحت إشراف البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه برئاسة الدكتور خالد داغر.







يذكر أن الفنان طارق العربي طرقان وأولاده ديمة ومحمد وتالة قدموا عدداً من الحفلات الناجحة جماهيريا على مسرح أوبرا الإسكندرية والمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ومسرح النافورة، والتي كانت دائماً تحمل لافتة كامل العدد.





ويعد الفنان طارق العربي طرقان أحد أهم رواد أغاني الأطفال وشارات الرسوم المتحركة في العالم العربي تأليفاً ولحناً وغناءً، ويعد من أكثر المبدعين إنتاجاً في عالم الطفل.

قدم ما يقارب ١٥٠٠ لحن وأغنية لمكتبة الموسيقى العربية، كما قدم العديد من الحفلات الناجحة وشارك في العديد من المهرجانات والفعاليات في أغلب أرجاء الوطن العربي.



