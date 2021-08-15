شريهان تتعاطف مع لبنان: شعب الإرادة والكرامة والفن والذوق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبرت الفنانة المصرية شريهان عن حزنها الشديد بسبب الأحداث المؤلمة التي تعيشها لبنان بعد انفجار خزان وقود، فجر الأحد، بمحافظة عكار، وأسفر عن سقوط الكثير من الضحايا.

وكتبت شريهان عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" قائلة: "الوجع على بلدنا الثاني بيروت فاق كل الكلام.. كان الله في عونكم ومعكم، يا شعب الإرادة والكرامة والكرم، والحياة والفن والذوق الرفيع".

وأضافت: "أمام الموت وإرادة الله لا نستطيع قول أي شيء غير إنا لله وإنا إليه راجعون.. ولكن أمام ما حدثَ ولا يزال، وما حدثَ في عكار.. تفقد جميع الكلمات معناها".







وتابعت شريهان: "لا أملك إلا الدعاء، للرحمن بالغيث للشعب اللبناني العظيم بجميع فئاته، وأن يرحم ربي شهداء حادث عكار الكارثي، وأن يشفي جميع المصابين، جرح لبنان في قلوبنا كبير، والألم على مصابكم الأليم عظيما وكبيرا، ولكن الأمل في الشعب اللبناني أكبر وأعظم.. الأمل فيكم وفي إرادتكم ليس له حدود".

يذكر أن شريهان عادت مؤخر للساحة الفنية بعد غياب طويل، ويعرض لها حاليا عبر منصة "شاهد" مسرحية "كوكو شانيل" من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري، ويشارك في بطولتها هاني عادل، وأيمن القيسوني، وتامر حبيب، وحنان يوسف، وإنجي وجدان، وعماد إسماعيل.