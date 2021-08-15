شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تلغى متابعة أليكس رودريجيز بعد ثلاثة أشهر من الانفصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذفت النجمة العالمية جينيفر لوبيز كل الصور والذكريات التي تربطها مع خطيبها السابق أليكس رودريجيز، وذلك بالتزامن مع اتخاذ علاقتها مع بن أفليك مسارًا جديدًا بعدما انتقلا لمنزل جديد يجمعهما داخل بيفرلى هيلز، وذكر موقع الديلى ميل أن لوبيز لم تكتف بذلك وإنما ألغت متابعتها لـ أليكس رودريجيز على إنستجرام.



لوبيز على انستجرام

وذلك بعدما انفصلت عن أليكس رودريجيز العام الجارى وتحديدًا في شهر ابريل الماضى، لتقوم بإلغاء متابعتها له بعد أكثر من ثلاثة شهور عن انفصالهما.

وكانت كشفت عدة تقارير أجنبية، عن تطور العلاقة العاطفية بين النجمة العالمية جينيفر لوبيز والنجم العالمي بن أفليك، والتي تتوطد يومًا عن الآخر، حيث انتقل الثنائي للعيش سوياً في منزلهما الجديد في مدينة بيفرلي هيلز الأمريكية.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن المنزل الجديد الذي انتقلت فيه لوبيز وأفليك، تبلغ قيمته 85 مليون دولار، ويتكون من 12 غرفة نوم رئيسية، و24 حمامًا وحلقة للملاكمة.



لوبيز واليكس

وشوهد الثنائي وهما يتفحصان منزلهما الجديد الذي يقع على مساحة 38000 قدم مربع، والذي يحتوي على منزل صغير للحارس، ومجمعاً رياضياً وملعب كرة سلة.