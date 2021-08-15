شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش في صورة رومانسية مع عمرو يوسف: وجودك جنبي بيهون اي شي صعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت النجمة السورية كندة علوش، ذكريات صورة تجمعها بزوجها الفنان عمرو يوسف وصحبتها بتعليق رومانسي عبرت فيه عن مدى حبها لزوجها، ونشرت كندة علوش الصورة على حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "هي الصورة من سنتين بالظبط كان لون السما أحلى والشجر أحلى الدنيا تغيرت كتير من سنتين لهلأ.. بس وجودك جنبي بيهون اي شي صعب".



كندة علوش على انستجرام

وعبرت الفنانة كندة علوش، عن امنياتها بأن تحمل الأيام القادمة الخير لها ولزوجها النجم عمرو يوسف، قائلة: "يا رب الأيام الجاية تكون أحلى علينا وعلى كل الناس وتحمل معها الخير والفرج والفرح للجميع".



كندة علوش وعمرو يوسف

وتشارك الفنانة كندة علوش فى مسلسل "الستات بتعرف تقتل"، ويناقش المسلسل العلاقة بين الأزواج والخلافات الزوجية فى المجتمع المصرى وتدور أحداثه حول المشكلات الأسرية بشكل عام وقضايا القتل بين الأزواج التى انتشرت فى الفترة الأخيرة وأصبحت حديث السوشيال ميديا حاليا، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى، وينتمى العمل لنوعية الـ 12 حلقة، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.

ويضم العمل مجموعة كبيرة من النجوم وتم التعاقد مع الفنان أحمد وفيق وإنجى المقدم وجار التعاقد مع باقى فريق العمل ومقرر انطلاق تصويره الأيام المقبلة على الطريق الصحراوى، ومقرر عرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية.

وكانت آخر أعمال كندة علوش فى مسلسل "إلا أنا"، فى حكاية "ضى القمر" من إخراج أحمد حسن ويشارك فى بطولتها محمد علاء ومحمد شاهين وزينب غريب وريهام نبيل وياسمين موافى وعدد آخرمن الفنانين الشباب، وتدور الأحداث حول الشيف عاليا التي يضعها حلمها هي وزوجها في الإنجاب تحت ضغط كبير يجعل علاقتهما الزوجية تمر بالكثير من الصعوبات.