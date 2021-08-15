وزيرة الثقافة تكرم المبدعين فى افتتاح مهرجان محكى القلعة الـ 29

ومن جانبه أكد الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالأوبرا ومدير المهرجان أن الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تشهد تنوع وتعدد من الثراء الفني، موضحًا أن الفعاليات تشمل عروضاً لنخبة من نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى يحييها كل من اطفال مركز تنمية المواهب، مجموعات الأوبرا لموسيقي الحجرة، أوركسترا القاهرة الإحتفالي بمشاركة ثنائى الفيولينة والييانو فؤاد ومنيب، فريق وسط البلد، مي فاروق، أحمد عفت، فريق كايرو كافيه بقيادة علي شرف.

وذلك إضافة إلى، أحمد جمال، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، الشيخ ياسين التهامي، نجوم فرقة أوبرا القاهرة مع فرقة الباليه، على الحجار، نادية مصطفي، هاني شاكر، وائل الفشني، لينا شاماميان "سوريا"، هلا رشدي، طارق العربي طرقان وأبناؤه "سوريا"، حازم شاهين، كارمن سليمان، نداء شرارة " الاردن"، محمد الشرنوبي، نوران أبو طالب، هشام عباس، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد محسن، محمد حسن، جنات "المغرب"، سعيد الأرتيست، نسمة محجوب، بغدادي بيج باند بقيادة الدكتور مجدى بغدادى، دينا الوديدي، نسمة عبد العزيز، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته.