شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوي عن انفجار عكار: قلوبنا مع أهلنا فى لبنان وربنا يخرجهم من الغمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم خالد النبوي، عن حزنه لما يحدث فى لبنان بعد انفجار خزان وقود فى عكار، متمنيًا من الدول العربية دعم لبنان في هذه الأزمة.

وكتب الفنان خالد النبوي على صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك": "قلوبنا مع أهلنا في لبنان الحبيب في مصابهم الأليم، اللهم ارحم الضحايا واحفظ الأهل والأحباب، اللهم أخرج لبنان من هذه الغمة، اللهم اجعل الأمة العربية سندًا للبنانيين في محنتهم".



خالد النبوى على فيس بوك

وأعلن الجيش اللبناني سقوط 24 فردا من عناصره بين قتيل ومصاب ومفقود في حادث انفجار خزان وقود بلدة التليل بعكار شمالي لبنان في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأكد الجيش اللبناني وفاة عنصرين وإصابة 11 عنصراً حالتهم حرجة بالإضافة إلى 4 عناصر مفقودين، فضلا عن إصابة 7 عناصر بإصابات طفيفة تمت معالجتهم وغادروا المستشفيات.

وشهدت منطقة عكار شمالي لبنان انفجارا ضخما في الساعات الأولى من صباح اليوم بخزان وقود أثناء تجمع المواطنين، ما أسفر عن مقتل 28 شخصا وإصابة 80 آخرين على الأقل.

ولا تزال ظروف وملابسات حصول الانفجار غير واضحة بانتظار نتائج التحقيقات والاستماع إلى شهادات المصابين الذين كان أغلبهم ممن تجمعوا حول خزان لتعبئة البنزين من مستودع مخفي اكتشفه عدد المواطنين، ولم يتحدد بعد ما إذا كان انفجار الخزان حادث عرضي أم بفعل فاعل.