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شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس عبد الدايم: مهرجان محكى القلعة يضىء الساحة الغنائية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم خلال حضورها حفل افتتاح فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته التاسعة والعشرين، إنها تعتبر مهرجان القلعة واحد من أعرق المحافل التي تنظمها وزارة الثقافة خاصة أنه يناسب الذوق العام ويضيء الساحة الغنائية في مصر.
وأضافت وزيرة الثقافة: أوجه الشكر لكل من خالد العناني وزير السياحة والآثار من أجل خروج المهرجان بهذا الشكل، كما أوجه الشكر لوزيرة الصحة هالة زايد وخالد عبد العال محافظ القاهرة، بالإضافة إلى رئيس دار الأوبرا مجدي صابر الذي اعتذر عن الحضور لظروف صحية خاصة به وكل القائمين على مهرجان القلعة.
إيناس عبدالدايم مهرجان القلعة يضيء الساحة الغنائية في مصر
إيناس عبد الدايم مهرجان القلعة يضيء الساحة الغنائية في مصر
بدأت مراسم حفل افتتاح فعاليات الدورة 29 من مهرجان محكى القلعة الدولى للموسيقى والغناء بحضور وزيرة الثقافة ايناس عبدالدايم وخالد العناني وزير السياحة والآثار، وذلك بمجموعة دار الأوبرا لموسيقى الحجرة والتي قدمت مؤلفات موسيقية لكل من الموسيقار العالمي لفيفالدى وكريستيان تحت عنوان الفصول الأربعة.
الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مى فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامى، محمد حسن، طارق العربى طرقان وأبنائه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدى، لينا شامميان، كايرو كافيه بقيادة الموسيقار على شرف، فريق وسط البلد، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشنى، هلا رشدى، حازم شاهين، نداء شرارة، نوران أبو طالب، سبيد أوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد حسن، سعيد الارتيست، بغدادى بيج باند وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز.
إيناس عبدالدايم مهرجان القلعة يضيء الساحة الغنائية في مصر
إيناس عبد الدايم مهرجان القلعة يضيء الساحة الغنائية في مصر
إيناس عبدالدايم مهرجان القلعة يضيء الساحة الغنائية في مصر
إيناس عبدالدايم مهرجان القلعة يضيء الساحة الغنائية في مصر
إيناس عبدالدايم مهرجان القلعة يضيء الساحة الغنائية في مصر