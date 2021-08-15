شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس عبد الدايم: مهرجان محكى القلعة يضىء الساحة الغنائية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم خلال حضورها حفل افتتاح فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته التاسعة والعشرين، إنها تعتبر مهرجان القلعة واحد من أعرق المحافل التي تنظمها وزارة الثقافة خاصة أنه يناسب الذوق العام ويضيء الساحة الغنائية في مصر.

وأضافت وزيرة الثقافة: أوجه الشكر لكل من خالد العناني وزير السياحة والآثار من أجل خروج المهرجان بهذا الشكل، كما أوجه الشكر لوزيرة الصحة هالة زايد وخالد عبد العال محافظ القاهرة، بالإضافة إلى رئيس دار الأوبرا مجدي صابر الذي اعتذر عن الحضور لظروف صحية خاصة به وكل القائمين على مهرجان القلعة.