بدء مراسم افتتاح فعاليات مهرجان محكى القلعة بحضور وزيرة الثقافة..صور

القاهرة - سامية سيد - بدأت مراسم حفل افتتاح فعاليات الدورة 29 من مهرجان محكى القلعة الدولى للموسيقى والغناء بحضور وزيرة الثقافة ايناس عبدالدايم وخالد العناني وزير السياحة والآثار، وذلك بمجموعة دار الأوبرا لموسيقى الحجرة والتي قدمت مؤلفات موسيقية لكل من الموسيقار العالمي لفيفالدى وكريستيان تحت عنوان الفصول الأربعة.

وشددت القلعة على ارتداء الكمامة حرصًا على سلامة الجمهور من فيروس كورونا.



بدء مراسم افتتاح فعاليات مهرجان محكى القلعة بحضور وزيرة الثقافة بدء مراسم افتتاح فعاليات مهرجان محكى القلعة بحضور وزيرة الثقافة



بدء مراسم افتتاح فعاليات مهرجان محكى القلعة بحضور وزيرة الثقافة بدء مراسم افتتاح فعاليات مهرجان محكى القلعة بحضور وزيرة الثقافة

الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مى فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامى، محمد حسن، طارق العربى طرقان وأبنائه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدى، لينا شامميان، كايرو كافيه بقيادة الموسيقار على شرف، فريق وسط البلد، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشنى، هلا رشدى، حازم شاهين، نداء شرارة، نوران أبو طالب، سبيد أوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد حسن، سعيد الارتيست، بغدادى بيج باند وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز.



بدء مراسم افتتاح فعاليات مهرجان محكى القلعة بحضور وزيرة الثقافة بدء مراسم افتتاح فعاليات مهرجان محكى القلعة بحضور وزيرة الثقافة



بدء مراسم افتتاح فعاليات مهرجان محكى القلعة بحضور وزيرة الثقافة بدء مراسم افتتاح فعاليات مهرجان محكى القلعة بحضور وزيرة الثقافة