"بحب أسمع شاكوش وعملت بلوك مرتين لـ فهمي".. أبرز تصريحات هنا الزاهد ببرنامج "البوكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن تفاصيل عديدة حول حياتها الشخصية ببرنامج "البوكس".
ونرصد لكم أبرز تصريحاتها في السطور التالية:
- كنت أسمي شقيقتي فرح "فوزي" وأختي نور "أنور".
- وأنا صغيرة، كنت عايزة ألم فلوس بأي طريقة، فأسست مطعم صغير في المنزل وبعت المأكولات والمشروبات والسندويتشات لعائلتي وأسميته مطعم "بالهنا والشفا" وكتبت قائمة أسعار زجاجة المياه بجنيه، والسندوتش بـ 2 جنيه.
- مبعرفش أعمل أكل غير "مكرونة بالتونة" والبيض فقط، واتعلمت أعمل الأرز من قريب.
- ممنوع اقتراب أحد من شقيقاتي من ملابسي.
- وزني زاد قليلا في الفترة الماضية، وعقب حضور حفل زفاف مؤخرا الناس إعتقدت أني حامل، وأنا تخنت شوية ووزني الآن 53 كيلو.
- لا أفكر قبل الكلام وهذه مشكلتي وأنا إنسانة متسرعة جدا حتى في نشر صوري على إنستجرام، ومبفكرش ومحتاجة أقعد شوية مع نفسي.
- آراء الناس لا تؤثر في قراراتي، رغم أنني أستشير البعض ولكن أفعل ما أريده.
- اسم أحمد فهمي على تليفوني مر بمراحل، الأولى كانت أحمد فهمي، ثم أصبح أحمد فقط، ثم تطور الأمر وأصبح "بوبي"، ثم غيرت إلى my love ثم love .
- أحمد فهمي مسجل إسمي على تليفونه "كتكت".
- اتخانقت مع أحمد فهمي مرتين فقط.
- عملت "بلوك" مرتين لأحمد فهمي.
- لما بضايق ممكن أقفل "السكة" في وش أحمد فهمي أو فرح أختي، ولكن والدتي لأ .
- أنا كثيرة البكاء في الفرح والحزن.
- نور أختي تحس إنها بنت ناس شوية عني أنا وفرح.
- لما بنزل السوبر ماركت بحب أشتري "فراخ بانيه ومكرونة حمراء وشيبسي وحلويات".
- لا أجيد وضع المكياج والميكاب لنفسي.
- أحمد بيتأخر جدا في ارتداء ملابسه قبل الخروج، وبياخد وقت أكتر مني.
- بحب الشيكولاتة أوي.
- مبحبش ألبس اللون "البني".
- أكتر مطرب مهرجانات بحب أسمع له هو حسن شاكوش.