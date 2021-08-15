"بحب أسمع شاكوش وعملت بلوك مرتين لـ فهمي".. أبرز تصريحات هنا الزاهد ببرنامج "البوكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن تفاصيل عديدة حول حياتها الشخصية ببرنامج "البوكس".

ونرصد لكم أبرز تصريحاتها في السطور التالية:

- كنت أسمي شقيقتي فرح "فوزي" وأختي نور "أنور".

- وأنا صغيرة، كنت عايزة ألم فلوس بأي طريقة، فأسست مطعم صغير في المنزل وبعت المأكولات والمشروبات والسندويتشات لعائلتي وأسميته مطعم "بالهنا والشفا" وكتبت قائمة أسعار زجاجة المياه بجنيه، والسندوتش بـ 2 جنيه.

- مبعرفش أعمل أكل غير "مكرونة بالتونة" والبيض فقط، واتعلمت أعمل الأرز من قريب.

- ممنوع اقتراب أحد من شقيقاتي من ملابسي.

- وزني زاد قليلا في الفترة الماضية، وعقب حضور حفل زفاف مؤخرا الناس إعتقدت أني حامل، وأنا تخنت شوية ووزني الآن 53 كيلو.

- لا أفكر قبل الكلام وهذه مشكلتي وأنا إنسانة متسرعة جدا حتى في نشر صوري على إنستجرام، ومبفكرش ومحتاجة أقعد شوية مع نفسي.

- آراء الناس لا تؤثر في قراراتي، رغم أنني أستشير البعض ولكن أفعل ما أريده.

- اسم أحمد فهمي على تليفوني مر بمراحل، الأولى كانت أحمد فهمي، ثم أصبح أحمد فقط، ثم تطور الأمر وأصبح "بوبي"، ثم غيرت إلى my love ثم love .

- أحمد فهمي مسجل إسمي على تليفونه "كتكت".

- اتخانقت مع أحمد فهمي مرتين فقط.

- عملت "بلوك" مرتين لأحمد فهمي.

- لما بضايق ممكن أقفل "السكة" في وش أحمد فهمي أو فرح أختي، ولكن والدتي لأ .

- أنا كثيرة البكاء في الفرح والحزن.

- نور أختي تحس إنها بنت ناس شوية عني أنا وفرح.

- لما بنزل السوبر ماركت بحب أشتري "فراخ بانيه ومكرونة حمراء وشيبسي وحلويات".

- لا أجيد وضع المكياج والميكاب لنفسي.

- أحمد بيتأخر جدا في ارتداء ملابسه قبل الخروج، وبياخد وقت أكتر مني.

- بحب الشيكولاتة أوي.

- مبحبش ألبس اللون "البني".

- أكتر مطرب مهرجانات بحب أسمع له هو حسن شاكوش.