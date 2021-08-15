قصي خولي يعتذر عن تكريمه في "موريكس دور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

اعتذر الفنان السوري قصي خولي عن حضور تكريمه في حفل توزيع جوائز الـ"موريكس دور"، بسبب الظروف العصيبة التي تمر بها لبنان في الوقت الحالي.

وكتب "خولي"، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "بالنظر للظروف العصيبة التي يعيشها لبنان وسوريا ودول أخرى من وطننا العربي الموجوع اعتذر عن حضور التكريم لجائزة الموريكس_دور وأشكر القيمين على هذا الحفل وأتمنى أن نحتفل ونفرح جميعا بأوطاننا وشعبنا الذين يستحقون حياة أفضل".

من ناحية أخرى، عُرض لقصي خولي مسلسل "2020"، في الموسم الرمضاني الماضي، وكان من المقرر عرضه في رمضان الماضي 2020، لكن توقف تصويره بسبب فيروس كورونا.

مسلسل "2020" بطولة قصي خولي، نادين نسيب نجيم، فؤاد شرف الدين، فادي إبراهيم، ومن إخراج فيليب أسمر.