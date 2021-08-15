راندا البحيري تُشيد بأحد الممثلين الشباب بمسرحية "الميراث"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أشادت الفنانة راندا البحيري، بأحد الممثلين الشباب المشاركين معها بمسرحية "الميراث" المعروضة حاليا على مسرح "النهار" بمنطقة القصر العيني، منذ يوم 10 أغسطس، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ونشرت البحيري، صورا من كواليس المسرحية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مع عبدالله عبدالغني.. ممثل جميل وبجد أنا شايفة إن بإذن الله هيكون ليه مستقبل كبير أوي".

وأضافت في تدوينة أخرى: "مسرحية الميراث على مسرح النهار أولى عروض مسرح الجريمة.. إخراج وفورمات محمد علام، تأليف مصطفى غزال.. إنتاج نقابة المهن التمثيلية".

المسرحية عبارة عن دراما تحدث من خلالها جريمة ومن ثم تحقيق بخصوص هذه الجريمة وبعدها يتدخل الجمهور ويصبح هو المحقق، ويعطيك العرض المسرحي ثلاثة اختيارات كل اختيار منهم يغير في الأحداث ويقربهم خطوة لمرتكبي الجريمة وعلى الجمهور كتابة اسم المشتبه في ورقة ويسلمها عقب دخوله للمسرح ثم يتم إعلان الفائزين من الجمهور ويُعرض العرض كاملاً بحضور الفائزين مع تسليمهم درع المحقق وجائزة مالية.

"الميراث" بطولة راندا البحيري، سحر حسن، عبير فاروق، محمد يوركا، إبراهيم سعيد، ياسر الرفاعي، نيللي الشامي، عبد الله عبد الغني، مادونا، إسلام عرفة، محمد حمدي، شيماء علي، مؤمن محمد، عادل دياب، نور أبو البيه.