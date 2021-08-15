تركي آل الشيخ يوجه رسالة لجمهوره ومتابعيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الشكر لجمهوره ومتابعيه عبر موقع تويتر.

وكشف "آل الشيخ" عبر "جراف" نشره عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، عن إحصائية لصفحته الشخصية، ظهر فيها معدل التفاعل مع الحساب والذي وصل لـ 2.5 مليون تغريدة.

وظهور التغريدات التي وصلت لـ 29.8 مليار مشاهدة، وزيارات الحساب التي وصلت لـ 16.2 مليون زيارة، وعدد تغريدات الحساب التي وصلت لـ 204 تغريدة.

كما ظهرت الردود المباشرة للحساب لـ 592 ألف رد، وعدد المتابعون الجدد وهو 67.4 ألف متابع، والصعود لقائمة الأعلى تداولا على منصة تويتر لـ 12 مرة.

أما مقارنة التفاعل نع بعض الحسابات البارزة على تويتر، فقد احتل "آل الشيخ" المرتبة الثانية عالميا بعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومن بعده نادي برشلونة الأسباني، ثم لاعب كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس، ثم جيمي فالون مقدم البرامج الأمريكي الشهير، ثم المطربة الأمريكية ليدي جاجا.

وكانت أكثر المدن تفاعلا مع الحساب: العاصمة السعودية الرياض بنسبة 40%، ومدينة جدة السعودية بنسبة 17%، والعاصمة المصرية القاهرة بنسبة 13%، ومدينة دبي الإماراتية بنسبة 12%، والعاصمة الكويتية الكويت بنسبة 9%، ومدن أخرى بنسبة 9%.

