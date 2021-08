حديقة حيوان تتعرض لانقادات واسعة بسبب هذا الفيديو!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

بسبب امتلاكها صندوق زجاجي يسمح للزوار بالزحف داخل حظيرة أسد لمضايقة الحيوان وإحباطه عن قرب، تعرضت حديقة الحيوان في لبنان لانتقادات واسعة.

وقالت إليسا ألين، مديرة جمعية “الناس من أجل المعاملة الأخلاقية للحيوانات” People for the Ethical Treatment of Animals (PETA)” في المملكة المتحدة: “عار على هذه الحديقة الرديئة لمعاملة الحيوانات على أنها ليست أكثر من معروضات حية”.

وتابعت “من الواضح أن هذا التفاعل اللافت للنظر يثير غضب الأسد، وتحث كل من يعارض القسوة على الابتعاد عن هذه المنشأة والآخرين، الذين يسرقون الحيوانات من حياة ذات مغزى، ويحكمون عليها بتحمل الإجهاد واليأس من أجل الترفيه البشري.”

هذا وبدأت الانتقادات تتدفق بعد أن نشرت الحديقة مقطع فيديو يظهر امرأتين داخل مربع زجاجي تحاولان إزعاج أسد بالغ من خلال حركات استفزازية.

ويُقال إن الصندوق الزجاجي جزء من عرض ترويجي يقدم “لقاء لا يُنسى وجهاً لوجه من الأسد”.

وتصف هذه الحديقة كأكبر مأوى ومنتزه للحياة البرية، مع أكثر من 200 نوع من الحيوانات.