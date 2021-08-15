تأجيل حفل الموركس دور حتى اشعار آخر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن لجنة ومؤسسي جائزة “موركس دور ” البيان الآتي:

“بعد الفاجعة الجديدة التي ألمت بوطننا لبنان والتي تمثلت بالانفجار في بلدة التليل العكارية والذي أودى بحياة العشرات من القتلى والجرحى، قررت لجنة “الموركس دور” إرجاء الحفل الذي كان مقرراً أن يقام مساء الاربعاء ١٨ آب الجاري إلى موعد يحدد لاحقًا تبعًا للظروف.

علماً أن حفل “موركس دور” في دورته العشرين كان سيخصص لبيروت “أيقونة الصمود” تحت شعار “الأمل رغم الألم” كلفتة تضامنية من عدد كبير من الفنانين اللبنانيين والعرب، وكان سيعود بعد غياب قسري لسنتين بهدف بلسمة جراح بيروت وأهلها بأغنية وكلمة وحب ووفاء.