شاهد .. أحدث ظهور ل ” نبيلة ” إبنة حميد الشاعري من حفل تخرجها

كتب امير فتحي في الأحد 15 أغسطس 2021 08:57 مساءً - احتفل الفنان ” حميد الشاعري ” بتخرج إبنته ” نبيلة ” من الجامعة في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

حيث نشر حميد الشاعري مجموعة من الصور لإبنته نبيلة من حفل التخرج معربا عن سعادته بها .. كما تحدث عن مجال دراستها وهو : تصميم الاتصال البصري .

فكتب في تعليقه على الصور : ” نبيلة حبيبة بابا اتخرجت .. Visual Communication Design .. هو حاجة جديدة إيه هي معرفش .. ومعرفش ترجمتها بالعربي .. مبروك يا أحلى نبيلة ” .