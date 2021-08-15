كتب امير فتحي في الأحد 15 أغسطس 2021 08:57 مساءً - احتفل الفنان ” حميد الشاعري ” بتخرج إبنته ” نبيلة ” من الجامعة في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .
حيث نشر حميد الشاعري مجموعة من الصور لإبنته نبيلة من حفل التخرج معربا عن سعادته بها .. كما تحدث عن مجال دراستها وهو : تصميم الاتصال البصري .
فكتب في تعليقه على الصور : ” نبيلة حبيبة بابا اتخرجت .. Visual Communication Design .. هو حاجة جديدة إيه هي معرفش .. ومعرفش ترجمتها بالعربي .. مبروك يا أحلى نبيلة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. أحدث ظهور ل ” نبيلة ” إبنة حميد الشاعري من حفل تخرجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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