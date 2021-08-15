شيرين رضا : ” حالهم يصعب على الكافر “

كتب امير فتحي في الأحد 15 أغسطس 2021 08:57 مساءً - أعربت الفنانة المصرية ” شيرين رضا ” عن حزنها للمعاناة التي تمر بها لبنان والشعب اللبناني وسوء الأوضاع وما تعرض له صباح اليوم الأحد من إنفجار صهريج وقود في بلدة عكار مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى .

فكتبت شيرين رضا في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر عبرت من خلالها عن دعمها ومساندتها للبنان والشعب اللبناني قائلة : ” قلبي مع لبنان وأهل لبنان أنا كنت هناك بصور لأكثر من شهر وشوفت بعيني حالهم اللي يصعب علي الكافر ” .

وتابعت : ” ومع ذلك يخدموك بعنيهم ودايما ذوق .. بس اللي بيحصل ده فوق طاقة الكل ولازم ينتهى فورًا .. سيبوا لبنان الجميلة تعيش ” .