فنانة مصرية شهيرة : ” أنا رجعت من الموت “

كتب امير فتحي في الأحد 15 أغسطس 2021 08:57 مساءً - كشفت الفنانة ” ألفت عمر ” عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد منذ أيام في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” .
حيث حرصت ألفت عمر على طمأنة محبيها ومتابعيها على وضعها الصحي في الوقت الحالي فأشارت إلى أنها قد تحسنت بشكل كبير بعد حصولها على العلاج اللازم .
فكتبت في منشورها قائلة : ” احب اطمن كل الناس اللى بتسأل عليا .. أنا رجعت من الموت بعد ما اخدت أدوية كورونا خصوصا الكورتيزون ” .
وأضافت : ” ربنا كتبلى النجاة كان قبلها بإسبوع باخد أدوية عالية جدا فى التركيز كلها مضادات حيوية ومجبتش نتيجة لكن الكورتيزون ده سحر بجد ” .
وتابعت الفنانة ألفت عمر : ” الحمدلله أنا أحسن كتير من الأول عدت مرحلة الخطر إن شاء الله تكمل على خير .. شكرا جدا لدعواتكم الجميلة أكيد ربنا استجاب منكم ” .
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