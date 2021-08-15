تأجيل حفل جوائز "الموريكس دور" في لبنان

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"الخليج 365": أعلنَ الحساب الرسمي لجائزة "الموريكس دور" على "تويتر" تأجيل الحفل الذي كان من المقرر إقامته الأربعاء 18 أغسطس، إلى "موعد يحدد لاحقاً تبعاً للظروف"، وذلك بعد "فاجعة" الانفجار الذي شهدته بلدة "التليل العكارية" في لبنان اليوم، بحسب زاهي وفادي الحلو مؤسسي الجائزة.

وجاء هذا الإعلان بعد توالي الاعتذارات من فنانين لبنانيين وعرب عن حضور الحفل خلال الساعات الأخيرة حيث أعلنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي؛ عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أنها ترفض استلام جائزة ” الموريكس دور ” على الرغم من فوزها بها.

وكتبت المغنية اللبنانية قائلة: "لا شكّ بأنّ جائزة الموريكس دور تعدّ من واجهات لبنان الحضارية، ولا شكّ بأن الإصرار على تنظيمها في بيروت رغم كل المآسي هو خطوة جبّارة، لكنني أعلن اعتذاري عن عدم قبولها هذا العام بسبب الوضع الصعب الذي تمرّ به البلاد، على أمل أن تكون قيامة لبنان قد أصبحت قريبة ..".

تبعها الفنّان السوري قصي خولي في تغريدةٍ نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيها: "بالنظر للظروف العصيبة التي يعيشها لبنان وسوريا، ودول أخرى من وطننا العربي الموجوع، أعتذر عن حضور التكريم لجائزة الموريكس دور، وأشكر القيمين على هذا الحفل، وأتمنى أن نحتفل ونفرح جميعا بأوطاننا، وشعبنا الذين يستحقون حياة أفضل."

من جهتها اعتذرت شركة "سيدرز آرت برودكشن" عن حضور الحفل، في تغريدةٍ جاء فيها: "نخجل أن نفرح ونحتفل بنجاحنا في ظل ألمنا الكبير، لذا نشكر القيمين على جائزة الموريكس دور على تكريمنا وتقدير مسيرة الصباح إخوان، ولكننا نعتذر آسفين عن حضور الحفل على أمل اللقاء محتفلين بولادة لبنان الحبيب الذي يستحق الحياة والفرح."

وأخذ المنتج جمال سنّان الموقف ذاته، معلناً اعتذار شركة "إيغل فيلمز"، في تغريدةٍ نشرها عبر "تويتر": " على أمل أن تتحسن الأوضاع في أقرب فرصة ممكنة، ونعود لنحتفل مع الناس، وبينهم في أحوال أفضل تليق ببيروت." وتولى سنّان الاعتذار عن حضور "الموريكس دور" نيابةً عن نجوم مسلسل "للموت": ماغي بوغصن، دانييلا رحمة، باسم مغنية، وكارول عبود، وأحمد الزين، ومخرج المسلسل فيليب أسمر، وكاتبته نادين جابر.