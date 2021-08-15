أصالة نصري للرئيس السيسي: هذا الوطن اخترته سكني

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"الخليج 365": وجهت الفنانة السورية، أصالة نصري، رسالة إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في تدوينة نشرتها عبر حسابها على الإنستغرام قالت فيها: "تغلق الحياة باباً بوجه منّ أحبّها .. وأنا منّ عشّاقها .. تعلّمت منّ هذا الوطن العظيم الّذي اخترته سكني بأنّ لاشيء مستحيل.. فإرادتي أقوى من الظروف ودائماً هناك فرصة للسّعاده فقط علينا أنً نؤمن بالأملّ ونراه يتحقّق لتصبح #الدنيا_لها_طعم_جديد هنيئاً لمصر بصنّاعها بقيادة عظيمه حكيمه عادله في ظل قائد لايعرف المستحيل".

وجاءت هذه التدوينة تعليقاً على أغنية بعنوان "الدنيا لها طعم جديد" طرحتها الفنانة السورية للترويج لمدينة "سايلو فودز" في محافظة المنوفية، أحد المشاريع الغذائية التي افتتحها الرئيس المصري مؤخراً.

من ناحية أخرى، أعلنت أصالة نصري لمتابعيها وجمهورها عن إحيائها لحفل غنائي جديد في جدة بالمملكة العربية السعودية، سيقام يوم الخميس الموافق 19 أغسطس الجاري، ضمن حفلات صيف جدة، ويشاركها فيه المطرب المصري، رامي صبري.