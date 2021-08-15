شكرا لقرائتكم خبر عن Jungle Cruise لـ دواين جونسون يحقق 132 مليون دولار منذ طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم النجم العالمى دواين جونسون الجديد Jungle Cruise، إيرادات وصلت إلى 132 مليونًا و192 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 30 يوليو الماضى بـ مختلف دور العرض حول العالم.

وانقسمت إيرادات Jungle Cruise بين 75 مليونًا و692 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و56 مليونًا و500 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

وكان قد تم تأجيل طرح فيلم Jungle Cruise لـ دواين جونسون وإيميلى بلانت، لـ عام كامل، حيث كان من المقرر أن يطرح فى 24 يوليو من العام الماضى 2020، ليطرح في 30 يوليو من العام الجارى 2021.

فيلم Jungle Cruise يدور حول رحلة ديزني لاند الترفيهية، حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغير عبر غابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصرخارق للطبيعة.

العمل من إنتاج شركتى ديزنى و20th century، فيلم Jungle Cruise من بطولة دواين جونسون، إميلي بلانت، جيسي بليمونس، جاك وايتهول، بول جياماتي، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندي نيمان، رافائيل اليخاندرو، مارك اشورث، داني روفيرا، جيسون نيو، كيم جوتيريز، العمل من إخراج جاومي كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.