شكرا لقرائتكم خبر عن "تخنتى" ديو يجمع مصطفى شوقى ونبيل بتوقيع نصر محروس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المنتج نصر محروس، أحدث مشاريعه الغنائية التي تحمل اسم "تخنتى"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي يغنياها المطرب مصطفى شوقى والمطرب الشاب نبيل، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات نصر محروس، وألحان بلال سرور، وتوزيع جلال الحمداوى، والكليب من اخراج نصر محروس.

وكانت آخر أغنيات المطرب مصطفى شوقى "يا سمرا"، من كلمات هشام الجخ وألحان محمود خيامى وتوزيع رامى سمير وهندسة صوت هانى محروس، وقدمها بشكل مختلف نال إعجاب محبيه، وحصدت العديد من المشاهدات عبر موقع يوتيوب، وتصدرت التريند وقت طرحها.

وسبق وكشف المطرب مصطفى شوقى، أثناء استضافته فى برنامج لايت شو، المذاع على قناة الحياة، أن أول أغانيه ملطشة القلوب، كانت بداية الخير عليه، حيث قال: "ملطشة القلوب كانت وش الخير علينا، أستاذ نصر محروس لمحها فى البداية، كلمة ملطشة القلوب لما سمعتها أول مرة كان وقعها عليا زى وقعها عليكى، قولت أيه ده، لكن حصل معايا زى ما حصل معاكى، أنت فضلتى تسمعيها مرة واتنين وثلاثة وأربعة عشان تفهمى القصة إيه، لحد ما أدمنتيها، ده حصل معايا وأنا بسمعها كمطرب هيغنيها، كنت مستغربها جدا ومش فاهم أيه اللى بيحصل".