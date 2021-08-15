شكرا لقرائتكم خبر عن كيف احتفل حميد الشاعرى بتخرج ابنته "نبيلة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان حميد الشاعرى، بتخرج ابنته "نبيلة"، ونشر صورًا لها أثناء احتفالها بالتخرج على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وعلق قائلاً: "نبيلة حبيبة بابا اتخرجتVisual Communication Design هو حاجة جديدة إيه هي معرفش، ومعرفش ترجمتها بالعربي مبروك يا أحلى نبيلة.



نبيلة ابنة حميد الشاعرى

وأحيا النجمان حميد الشاعري وهشام عباس أقوى سهرة غنائية بالساحل الشمالي، في محيط العلمين الجديدة ضمت أشهر ما تألقا به من أغنيات خلال فترة التسعينيات تحت عنوان "تسعيناتي"، وكان الحفل كامل العدد.

وافتتح الليلة حميد الشاعري بأغنية "جلجلي" وسط عاصفة من هتافات وصيحات بعدها وجه تحية للجمهور ثم واصل فقرته بالعديد من أغانيه المميزة منها "من عيونك"، "يا أم الفستان"، "روح السمارة" و"علي مين" و"ويا أم العيون السودة".. وغيرها ممن تفاعل معها الحضور.



ابنة حميد الشاعرى

كما حرص الشاعري في ختام فقرته علي تقديم الفنان هشام عباس للجمهور وشاركه تقديم أغنية "عيني" وسط المزيد من آجواء الإثارة، بينما اختتم هشام عباس الحفل حتي طلوع شمس صباح اليوم التالي بأغاني "يتربي في عزو" ، "كده رضا" ، "ساعة لقلبك يا جميل" .. وغيرها.

وطرح حميد الشاعري مؤخرا أغنية "زحمة الأيام" والتي جمعته بأصدقائه من نجوم التسعينيات؛ مصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، وهى من كلمات سامح العجمى، وألحان أشرف سالم، توزيع نديم الشاعرى، والكليب من إخراج ياسين حسن.



ابنة حميد الشاعرى تحتفل بتخرجها

وتحمل أغنية "زحمة الأيام" فى مغزاها الكثير من المعانى الإنسانية، كما توصّف حالة اجتماعية تلمس كل شرائح المجتمع، وتتماشى مع الأجيال المختلفة، كما تعد الأغنية آخر أعمال الراحلين الشاعر سامح العجمى والملحن أشرف سالم، ولهما الكثير من الأعمال المميزة والناجحة التى تركت بصمة لدى الجمهور، وقام بتوزيع الأغنية الموزع الشاب نديم الشاعرى.



