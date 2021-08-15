شكرا لقرائتكم خبر عن صور لم تشاهدها من قبل لـ سلوى عثمان ووالدها الفنان القدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى تليفزيون الخليج 365 حوارًا جمع فيه بين الأب الفنان الكبير عثمان محمد على وابنته الفنانة سلوى عثمان فى لقاء اجتمع فيه الإبداع والحنان والفن والحب والأبوة منتهزًا فرصة وجود الفنان الكبير بالقاهرة حيث يقيم بشكل دائم فى الإسكندرية التى تتعدد فيها نشاطاته الفنية والثقافية والخيرية والاجتماعية.

وخلال حوارهما لبرنامج حكايات زينب جلس الأب الذى عاصر وزامل كبار نجوم الفن وعمالقته ورواده ليستعيد ذكرياته ومواقفه معهم وكيف اكتشف العديد من كبار النجوم ومنحهم الدفعة الأولى فى طريق الفن والنجومية، واستعرض مسيرته الطويلة التى تمتلئ بالعديد من الأعمال المشرفة والخالدة والتى قد لا يعرفها الجمهور، وكيف تنازل عن أجره فى أهم الأعمال بحياته ليكون صدقة جارية عنه، واسترجعت الابنة كيف تأثرت بوالدها ومحطات مشوارها الفنى وكيف تألقت فيه واستطاعت أن تدخل القلوب.

الفنان القدير عثمان محمد على فى شبابه

وحصل ”الخليج 365” على العديد من الصور النادرة لمسيرة حياة الفنان القدير وابنته خلال مراحل مختلفة في شبابه وأثناء دراسته وصور له في بداية مشواره مع الفنان الكبير بديع خيرى، فضلاً عن العديد من الصور الشخصية التي جمعته بزوجته والدة الفنانة المحبوبة سلوى عثمان والتي كانت زميلته في معهد الفنون المسرحية وتزوجها وأنجب منها ابنته سلوى وهو طالب يدرس بالمعهد وبكلية الحقوق ويعمل في ذات الوقت ، ثم أنجب ابنه المهندس هشام والذى عمل لفترة بالفن ثم تفرغ للهندسة.



والد سلوى عثمان خلال دراسته بمعهد الفنون المسرحية



الفنان عثمان محمد على فى شبابه مع بديع خيرى



سلوى عثمان وهى طفلة مع والديها



سلوى عثمان فى طفولتها مع والديها وشقيقها

سلوى فى المدرسة

كما يعرض ”الخليج 365” صورًا نادرة للفنانة سلوى عثمان في طفولتها مع والديها وشقيقها وأثناء دراستها.



أدوار متعددة للفنان القدير عثمان محمد على

جدير بالذكر أن الكثيرين قد لا يعرفون بصلة القرابة التى تجمع الأب والابنة ولا يعرفون أن الفنان الكبير عثمان محمد على هو والد الفنانة المحبوبة سلوى عثمان.