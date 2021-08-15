شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان عن انفجار عكار: جرح لبنان فى قلوبنا كبير والألم على مصابكم الأليم عظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة الكبيرة شريهان عن حزنها لما يحدث فى لبنان، بعد انفجار خزان وقود فى عكار، قائلة: "كان الله في عونكم ومعكم يا شعب الإرادة والكرامة والكرم والحياة والفن والذوق الرفيع".

وقالت شريهان فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "الوجع على بلدنا الثانى بيروت فاق كل الكلام.. كان الله في عونكم ومعكم يا شعب الإرادة والكرامة والكرم والحياة والفن والذوق الرفيع.. أمام الموت وإرادة الله لا نستطيع قول أي شيء غير "إنا لله وإنا إليه راجعون".. ولكن أمام ما حدثَ ولا يزال وما حدثَ في عكار تفقد جميع الكلمات معناها".



الفنانة شريهان

وتابعت: "لا أملك إلا الدعاء للرحمن بالغيث الغيث للشعب اللبناني العظيم بجميع فئاته وأن يرحم ربي شهداء حادث عكار الكارثي وأن يشفي جميع المصابين.. جرح لبنان في قلوبنا كبير والألم على مصابكم الأليم عظيم وكبير ولكن الأمل في الشعب اللبناني أكبر وأعظم.. الأمل فيكم وفي إرادتكم ليس له حدود".

وكان الجيش اللبناني قال في بيان، إنه "بتاريخ 15 أغسطس، قرابة الساعة الثانية فجرا، انفجر خزان وقود داخل قطعة أرض تستخدم لتخزين البحص في بلدة التليل- عكار، كان قد صادره الجيش لتوزيع ما بداخله على المواطنين، مما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات بين مدنيين وعسكريين".

وأكد الجيش أن "التحقيقات بوشرت بإشراف القضاء المختص لمعرفة ملابسات الانفجار".

ووفق وزارة الصحة اللبنانية فقد بلغ عدد المصابين 80مصابا وعدد الوفيات 28 حتى اللحظة