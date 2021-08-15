شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس وأحمد السعدنى فى صور جديدة من كواليس فيلم 200 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة الكبيرة والإعلامية إسعاد يونس، صورة تجمعها بالنجم أحمد السعدنى، من كواليس فيلمهما الجديد 200 جنيه، عبر خاصية الاستورى فى إنستجرام.

وكانت الفنانة الشابة نهى صالح قد نشرت صورتين من كواليس الفيلم الجديد، إحداهما تجمعها مع الفنانة الكبيرة إسعادة يونس، والأخرى تجمعها بالسعدنى وإسعاد يونس.



إسعاد يونس وأحمد السعدنى ونهى صالح



إسعاد يونس ونهى صالح

وفى سياق متصل قرر عدد من النجوم المشاركين في فيلم "200 جنيه"، الترويج لفيلمهم الجديد على طريقتهم الخاصة، عن طريق نشر صورهم عبر حساباتهم الشخصية بمنصات السوشيال ميديا وهم يمسكون في أيديهم ورقة أموال قيمة 200 جنيه.

ومن ضمن النجوم الذين شاركوا في حملة الترويج، النجمة القديرة إسعاد يونس، والفنانة غادة عادل، والفنان أحمد السعدني، الذين نشروا صورهم عبر حساباتهم الشخصية مضيفين هاشتاج 200 جنيه للإشارة إلى الفيلم المنتظرعرضه.

وكان صناع فيلم "200 جنيه" أعلنوا عن بدء عرضه بدور العرض يوم 18 أغسطس المقبل، على أن يقام عرض خاص للفيلم بحضور أبطاله يوم 17 من نفس الشهر في أحد سينمات 6 أكتوبر.

ويواصل المخرج محمد أمين عملية مونتاج الفيلم دخل أحد استوديوهات بالمهندسين، وطرحت الشركة المنتجة أفيش دعائى مبدئى للفيلم عبارة عن ورقة مالية فئة المائتين جنيه.

فيلم "200 جنيه" يعتمد على البطولة الجماعية بمشاركة عدد كبير من النجوم، وهم: أحمد السقا، إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، نيللي كريم، ليلى علوى ، محمود حافظ ، مي سليم، ليلى علوي، طارق عبد العزيز، ملك قورة، محمد فراج، أحمد السعدنى ، نهى صالح، وعدد من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين، وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.