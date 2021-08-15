تعرف على رسالة شريهان للشعب اللبناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة شريهان عن حزنها الشديد بسبب الأوضاع الراهنة التي تمر بها لبنان.

وكتبت شريهان عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "لا أملك إلا الدعاء للرحمن بالغيث الغيث للشعب اللبناني العظيم بجميع فئاته وأن يرحم ربي شهداء حادث عكار الكارثي وأن يشفي جميع المصابين، جرح لبنان في قلوبنا كبير والألم على مصابكم الأليم عظيم وكبير ولكن الأمل في الشعب اللبناني أكبر وأعظم.. الأمل فيكم وفي إرادتكم ليس له حدود".

وأضافت: "الوجع على بلدنا الثاني بيروت فاق كل الكلام .. كان الله في عونكم ومعكم يا شعب الإرادة والكرامة والكرم والحياة والفن والذوق الرفيع.. أمام الموت وإرادة الله لا نستطيع قول أي شئ غير "إنا لله وإنا إليه راجعون".. ولكن أمام ما حدثَ ولا يزال وما حدثَ في عكار تفقد جميع الكلمات معناها".

ويعيش الشعب اللبناني ظروفًا قاسية إثر أزمة اقتصادية ومالية حادة؛ ما أدى إلى تراجع مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية، وعليه انخفض مخزون المحروقات والأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وفقدان بعض الأدوية، وفقدان المواد الغذائية المدعومة.