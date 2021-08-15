فن ومشاهير

هنا الزاهد ترد على حقيقة حملها (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن حقيقة ما تردد عن حملها، خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت "هنا" خلال لقائها في برنامج "E t" بالعربي: "كنت في فرح ، بس للأسف أنا تخنت 2 أو 3 كيلو، أنا كنت فاكرة نفسي رفيعة أوي، الناس أفتكرت إني حامل، بس ليهم حق لأن في كرش ".

يذكر أن هنا الزاهد شاركت في دراما رمضان 2021 في بطولة مسلسل "النمر".

والمسلسل بطولة محمد عادل إمام، محمد رياض، بيومي فؤاد، نرمين الفقي، خالد أنور، محمد مهران، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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