هنا الزاهد ترد على حقيقة حملها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن حقيقة ما تردد عن حملها، خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت "هنا" خلال لقائها في برنامج "E t" بالعربي: "كنت في فرح ، بس للأسف أنا تخنت 2 أو 3 كيلو، أنا كنت فاكرة نفسي رفيعة أوي، الناس أفتكرت إني حامل، بس ليهم حق لأن في كرش ".

يذكر أن هنا الزاهد شاركت في دراما رمضان 2021 في بطولة مسلسل "النمر".

والمسلسل بطولة محمد عادل إمام، محمد رياض، بيومي فؤاد، نرمين الفقي، خالد أنور، محمد مهران، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل.