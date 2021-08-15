حرمان سميرة سعيد من الإنجاب و"ورطة" أحمد خالد صالح.. اتهامات طاردت هاني مهنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حديث الموسيقار هاني مهنا عن تواجده مع زوجته السابقة سميرة سعيد في غرفة واحدة بعد الانفصال، كان السبب في اتهامه بالتشهير بها، وبعد زواج ابنته الفنانة هنادي من الفنان أحمد خالد صالح، وجد الموسيقار الأب نفسه أمام اتهامات وشائعات أخرى.

الموسيقار هاني مهنا الذي يدخل اليوم عامه الـ 74، إذ ولد في 15 أغسطس 1947، خلال ظهوره في أكثر من برنامج رد على الاتهامات التي حاصرته، ومنها حرمان الفنانة سميرة سعيد من الإنجاب خلال فترة الزواج.

وخلال ظهوره في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، تحدث هاني مهنا عن إدمان ابنه من زوجته الأولى "منى" اللبنانية، وقال: "ابني دخل في سكة المخدرات وحاولت معاه كتير علشان يبعد عن السكة دي حتى أصر على العلاج والإقلاع عن المخدرات".

وردًا على سؤال عن حرمانه الفنانة سميرة سعيد من الإنجاب، خلال فترة زواجهما، قال: "لم يحدث لم أحرمها، حاولنا وفشلنا، وعملنا أطفال أنابيب وما حصلش نصيب".

اتهام بالتشهير

وعن اتهامه بالتشهير بالفنانة سميرة سعيد، من خلال تصريحات صحفية تحدث فيها عن إقامتهما في غرفة واحدة بعد الانفصال مباشرة، تحدث هاني مهنا، وقال: "لم أقصد التشهير بها، بالعكس هذا يحسب لها".

وتابع: "هي نامت في السرير وأنا قعدت في الصالون على الكنبة، زي اللي بنشوفه في الأفلام، وهذا ما حدث، وسميرة هي صديقة قبل الزواج، وحتى الآن هناك أحاديث بيننا".

وأضاف الموسيقار : "البعض انتقد أننا كنا في غرفة واحدة رغم الطلاق، وهذا شيء مشرف لي ولها، لأننا كنا ملتزمين سواء في الزواج أو الطلاق، وهذه الأحاديث ضايقتني".

أزمة فرح هنادي

عند زواج ابنته الفنانة هنادي مهنا والفنان أحمد خالد صالح، وجد الموسيقار هاني مهنا نفسه محاصرا بالاتهامات بسبب مشاركة مطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا في حفل الزفاف.

وفي مداخلة هاتفية مع سيد علي في برنامج "حضرة المواطن"، أعرب مهنا عن انزعاجه من ظهور مطربي المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش، في حفل زفاف هنادي وأحمد، مؤكدا أن الثلاثي حضروا بدون دعوة.

ومع تصاعد الموقف وتأكيد المطرب عمر كمال، عدم صحة حضورهم الحفل بدون دعوة، قامت الفنانة هنادي مهنا، بنشر مقطع فيديو عبر صفحتها بموقع 'إنستجرام"، أكدت أنها من قامت بتوجيه الدعوة إلى مطربي المهرجانات، بدون علم والدها الموسيقار هاني مهنا.

"ورطة" أحمد خالد صالح

بعد فترة من زواج ابنته، وجد الموسيقار هاني مهنا نفسه أمام ورطة جديدة، إذ نشر تصريحا صحفيا له عن ذهاب الفنان أحمد خالد صالح "زوج ابنته" إلى موقع التصوير، وهو مصاب بالكورونا.

الموسيقار هاني مهني، في مداخلة هاتفية مع خيري رمضان وكريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة"، تحدث عن تفاصيل ما نشر حول إصابة أحمد خالد صالح بكورونا واستكماله تصوير أحد الأعمال، قائلا: "لا أعرف ظروف عمل أحمد خالد صالح، ولكن إحدى الصحفيات سألتني عن حالة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح، قولتلها ممكن يكون بيصور.. شالت ممكن وقالت إنه بيصور".

وأضاف هاني مهنا: "أحمد معندوش تصوير من يوم الثلاثاء 16 مارس حتى يوم السبت 20، وعمل المسحة يوم السبت الساعه 12 ونص الظهر وبالتالي كلم المنتج واعتذر عن الخروج وقعد في البيت"، مشيرًا إلى أن التعليقات على التصريحات المنسوبة له ضايقته كثيرًا".











