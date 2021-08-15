لقاء سويدان عن انفجار عكار: "اللهم إني ودعتك عائلتي وأصدقائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة لقاء سويدان عن حزنها الشديد بسبب الأوضاع الراهنة التي تمر بها لبنان.

وكتبت "سويدان" عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "اللهم يارب لبنان، إني أودعتك لبنان وعائلتي وأصدقائي هناك، اللهم أحفظهم بحفظك وجميع الشعب اللبناني".

ويعيش الشعب اللبناني ظروفًا قاسية إثر أزمة اقتصادية ومالية حادة؛ ما أدى إلى تراجع مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية، وعليه انخفض مخزون المحروقات والأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وفقدان بعض الأدوية، وفقدان المواد الغذائية المدعومة.