وفاة مؤسس فريق "رحالة" الموزع الموسيقي حسام شاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

رحل عن عالمنا الملحن وعازف القانون حسام شاكر المقيم في إسبانيا، عن عمر يناهز 58 عاما إثر إصابته بأزمة قلبية.

الفنان خالد منيب "نجل الملحن أحمد منيب" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال : "الصديق الملحن والموزع الموسيقي وعازف القانون حسام شاكر، رحل اليوم الأحد في مقر إقامته بأسبانيا، إثر إصابته بأزمة قلبية".

وأضاف: "حسام رحمه الله يعد من أبرز عازفي القانون عربيا وعالميا، وقام بعد تأسيس فرقته الموسيقية رحالة بتقديم حفلات عديدة في دار الأوبرا ومهرجان القلعة، قبل أن يقوم بالهجرة إلى ألمانيا ومنها إلى أسبانيا، وشارك مع فرقته في مهرجانات عالمية عديدة".

وتابع: "خلال زيارة الفنان الراحل مصر، شارك بالعزف مع فريق منيب باند، في مؤتمر الشباب الذي أقيم في أسوان، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما شاركنا مع فرقته الموسيقية رحالة في كليب أغنية (أنا مصري)"

