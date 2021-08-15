كندة علوش عن انفجار عكار: "الناس عم تموت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة السورية كندة علوش، عن حزنها الشديد جرّاء انفجار صهريج وقود في عكار شمال لبنان.

وكتبت كندة تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "الله يرحم ضحايا حادثة عكار ويشفي المصابين يارب، يجي يوم نبطل نسمع فيه عن مآسي بلادنا".

وأضافت: "من حق الناس إنها تعيش حياة كريمة من غير ما تنذل لتحصل مطالبها الأساسية".

وتابعت: "الناس عم تموت لتلاقي دواء ومياه وكهرباء وأبسط المتطلبات اليومية بسبب الظرف الاقتصادي الصعب والفقر والاستغلال".

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، سقوط 20 قتيلا و79 جريحا، جرّاء انفجار صهريج وقود في عكار، وتتواصل عملية مسح منطقة الانفجار في عكار شمال لبنان.

وجاء الانفجار في وقت يعاني فيه لبنان منذ أسابيع طويلة نقصا في المحروقات ينعكس سلبا على قدرة المرافق العامة والمؤسسات الخاصة وحتى المستشفيات على تقديم خدماتها.