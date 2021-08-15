"صعيدية وأفتخر".. هالة صدقي تكشف حقيقة أصولها الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

كشفت الفنانة هالة صدقي، حقيقة أصولها الفلسطينية، مؤكدة أنها مصرية صعيدية تنتمي لمحافظة المنيا.

ونشرت هالة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة منشور يقول إنها ولدت لأب فلسطيني وأم مصرية، وعلّقت: "انتشر البوست ده من مدة ونزل على مواقع كتيرة، وأنا يشرفني إني أكون من أي بلد عربي، ولكن للتوضيح أنا مصرية ومن جذور مصرية، وأصل جذور الأب من صعيد مصر المنيا، والأم أصل جذورها من صعيد مصر أيضا بالرغم أنها كانت شقراء ولكن جذورها من الصعيد.. صعيدية أصلي وأفتخر".

يذكر أن أخر أعمال هالة صدقي مسلسل "ليه لأ 1" عام 2020، مع النجوم: أمينة خليل، هاني عادل، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، ومحسن محيي الدين وغيرهم، إشراف عام على الكتابة مريم نعوم وفكرة وسيناريو وحوار دينا نجم، وﺇﺧﺮاﺝ مريم أبو عوف.