كشف هوية الطبيب المسؤول عن تدهور صحة ياسمين عبد العزيز

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 38 دقيقة

كشف شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، الفنان وائل عبد العزيز هوية الطبيب المتسبب في الخطأ الطبي، الذي عرض لأزمة الفنانة صحية خطيرة.

الفنان “وائل عبد العزيز” كتب عبر “فيسبوك”: “الدكتور المحترم عصام شلباية شكرا على كل مجهودك الفترة اللي فاتت في الحفاظ والعناية بحياة ياسمين واهتمامك بيها ومتابعتها يوميا طوال فترة تعبها بعد خذلان الدكتور المختص وندين لك بالشكر والعرفان، لافتة إلى أن “الطبيب الخاص هو من خذلهم وكاد يتسبب في فقدان حياة شقيقته”.

وأعلن الفنان “وائل عبد العزيز” بعد كتابة هذا المنشور، عن إغلاق حسابه الشخصي على “فيسبوك” بشكل مؤقت، قائلاً: “أنا هقفل الأكونت فترة.. وشكرًا على اهتمام الناس الفترة اللي فاتت ودعواتها”.

بدوره، كشف الفنان “أحمد العوضي” زوج الفنانة “ياسمين عبد العزيز”، أنه سيلجأ للقانون لاسترجاع حق زوجته ولكنه متأني في هذا القرار حالياً، لانشغاله بحالتها الصحية.

وأكد الفنان العوضي”، أن “ما حدث من تسيب وإهمال وتخاذل وتراخي في حالة ياسمين سوف أتحدث عنه لاحقا عقب التعافي التام لياسمين وتعدي الأزمة الصحية على خير إن شاء الله”، موضحاً أن “القانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث… لا تظنن صمتي نسيان.. بل لكل حدث حديث”.

يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز تعاني من أزمة صحية منذ نحو شهر، جراء تعرضها لوعكة مفاجئة نتيجة خطأ طبي، خلال خضوعها لعملية جراحية، الامر الذي أدى إلى تدهور وضعها الصحي.