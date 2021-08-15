رسالة غامضة من زينة: استهلكت مخزوني من “الثبات الانفعالي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة زينة فضول متابعيها على موقع إنستقرام، بعدما ألمحت لخوض تحد جديد، بنشر عدة صور لها تظهر رشاقتها من داخل صالة الألعاب الرياضية، ووضعت تعليقا غامضا قالت فيه إنها استهلكت مخزونها من “الثبات الانفعالي”، وبدات مرحلة جديدة بعنوان “خليها مفاجأة” وسألت جمهورها مين معايا؟

زينة نشرت صورة لها بملابس رياضية وهي جالسة على الأرض بعد الانتهاء من تدريباتها الرياضية وبجوارها قفازين اشبه بقفازات رياضة الملاكمة، وعلقت على الصورة قائلة: لقد استهلكت ? ٪؜ ? من باقة الثبات الانفعالى وحولت على باقة خليها مفاجأة .. مين معايا؟؟.

وتفاعلت معها النجمة عبير صبري وعلقت قائلة: خديني في الباقه دي ضروري، وعلقت المطربة الشعبية أمينة قائلة: الباقة دى تخصنى.

وسبق أن أكدت زينة، إن نجليها التوأم “زين الدين وعز الدين” صارا يتحكما في الكثير من قراراتها، ومنها عدم ارتداء ملابس مكشوفة من عند الصدر وأشارت إلى أنها تحترم رأيهما للغاية، وتخلل اللقاء مفاجأة بعدما حاولا دخول موقع التصوير ولكنها رفضت ظهورهما واكتفت بنشر صورة لهما من الخلف.

زينة أكدت خلال حوارها مع برنامج “et بالعربي”: أولادي منعوني مثلا ألبس حاجة مفتوحة، عشان دي حتة المفروض محدش يشوفها، وأنا بعملهم أن جسمهم مينفعش حد يلمسه لأنه بقينا بنخاف على الأولاد زي ما بنخاف على البنات بالظبط.

تابعت: أنا بحترم رأي أولادي وبسمع كلامهم، واللي بيتكلم دايما ويتناقش ويدي أوامر وكده هو زين، واللي مبيتكلمش وبتاع حركات هو عز، وما شاء الله في واحد فيهم صوته حلو أوي، معرفش إزاي، واحد بيغني والتاني بيمثل”.

وبررت زينة رغبتها في عدم ظهور طفليها قائلة: هما دلوقتي أطفال، خلوهم يعيشوا سنهم، لما يكبروا يبقوا يقرروا يظهروا أو لأ، وهما أوردي بدأوا ينتبهوا لتيك توك، وفي ناس كتير غيري مش بيظهروا أولادهم، وهما أبوهم وأمهم فنانين، وفي مشاكل حصلت زمان بيني وبين أبوهم وكده، وعشان كده مظنش أن ظهورهم هيبقى مفيد.

وتحدثت زينة عن سبب عدم زواجها مجددا، قائلة: في أجمل مني بكتير وما تجوزوش خالص، وأنا على الأقل جربت حظي مرة، مضيفة: أنا سعيدة وراضية جدًا وواخدة نصيبي 24 قيراط، وكل حاجة كويسة ما دام الصحة والستر موجودين خلاص.

وتابعت: ممكن حصلت لي حاجة مفيهاش حظ ادتني أحسن حاجة في حياتي، فخلاص الوحش راح وفضلنا بالحلو.