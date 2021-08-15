بمشاركة أصالة.. حفلات صيف الشرقية تتمدد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل الفنانة أصالة نصري نشاطها الفني، وهذه المرة بإحياء الحفلات الغنائية بالسعودية؛ حيث تشارك ضمن حفلات صيف الشرقية، في 20 أغسطس المقبل، بحفل غنائي يجمعها مع الفنان عايض، وتأتي الحفلة الغنائية ضمن حفلات صيف الشرقية، وتُعَدُّ ثالث الليالي الغنائية التي تحتضنها المنطقة بالأجواء الصيفية.

وتشارك أصالة ليومين متتاليين بالحفلات؛ حيث تتغنى بحفل غنائي في الساحل الغربي، في 19 أغسطس المقبل، بالمشاركة مع رامي صبري، في جدة سوبر دوم، لتحطّ الرحال باليوم التالي في المنطقة الشرقية، وذلك في أرض المعارض “الظهران اكسبو”.

وتمتلك أصالة قاعدة جماهيرية كبيرة في السعودية، مما وثَّق حفلاتها بالسعودية كأكثر فنانة عربية تشارك بالفعاليات الفنية، بواقع 21 حفلة تنوعت في عدد من مدن السعودية.

ويعيش عايض نشوة فنية مختلفة؛ حيث طرح مؤخراً عملاً غنائياً منفرداً بعنوان “لا حول ولا قوة”، حقّق به نسبة استماع عالية وأكثر من 10 ملايين مشاهدة في ظرف ثلاثة أسابيع من طرحها.

وتأتي الحفلة الغنائية برعاية من هيئة الترفيه، وتنظيم من 360 live، وإشراف من بنش مارك.

يُشار إلى أن الجهة المنظمة قدمت أولى حفلاتها بالشرقية بحفل غنائي جمع محمد حماقي وزينة عماد، وتوالت حفلاتها بحفل شاركت به أنغام ووائل جسار.

وحظيت هذه الحفلات بحضور جماهيري كبير ومميز، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية وفقاً لبروتوكول هيئة الترفيه.