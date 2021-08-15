أنوشكا تعود إلى الغناء بعد سنوات من الغياب.. وتكشف التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة والمغنية المصرية، أنوشكا، عن عودتها للغناء في ظل غيابها لسنوات طويلة، معربة عن اشتياقها للغناء، كاشفة بعضاً من تفاصيل واستعدادات العودة من جديد.

وقالت أنوشكا، في تصريحات تلفزيونية، عبر برنامج “واحد من الناس”، الذي يقدمه الإعلامي، عمرو الليثي، على قناة “الحياة”، إنها تواصلت مع كاتب الأغاني محمد يسري، لكتابة أغنية جديدة لها، مبنية أنها تحمست للشاعر الغنائي، بعدما استمعت أغنية “قلبي ارتاح”، التي كتبها للمغني محمد الشرنوبي، وطلبت منه أن يكتب لها أغنية جديدة.

وعن سبب الغياب، قالت أنوشكا إنها كانت تستعد لطرح ألبوم غنائي جديد، غير أن انشغالها بتصوير مسلسل “نجيب زاهي زركش”، الذي قام ببطولته الفنان المصري يحيى الفخراني، إضافة إلى ظروف انتشار فيروس كورونا، جعلها تتعطل عن تلك الخطوة.

وبشأن ظهورها في دراما رمضان الماضي عبر مسلسل “نجيب زاهي زركش”، وتقديمها مشاهد كوميدية جمعتها بالفنان محمد محمود، أكدت أنها سعدت بالوجود في هذا العمل، مردفة أنها كانت تتحدث معه، وتناديه باسم “طريف”، وهي الشخصية التي قدمها.

وبينت أنوشكا أن محمد محمود كان يشعر بالخجل، فقالت: “هو كان بيتكسف مني جداً لأن كان في مشهد المفروض أني بغريه فيه وانفجرنا في الضحك، وأنا بعتبر أن نجاح شخصية شيرين جزء كبير منه بسبب محمد محمود”.

يذكر أن مسلسل “نجيب زاهي زركش” جرى عرضه في دراما رمضان 2021، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني، وهو من بطولة يحيى الفخراني، محمد محمود، هالة فاخر، أنوشكا، كريم عفيفي، وإسلام إبراهيم، وغيرهم.