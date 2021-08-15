محمد هنيدي: شعرت بالخوف من حضور عرض “الإنس والنمس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان المصري محمد هنيدي، تفاصيل ظهوره في السينما مجدداً بعد غياب 6 سنوات من خلال فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “الإنس والنمس”، والذي يقوم بإخراجه شريف عرفة.

وقال هنيدي، في تصريحات صحفية: “هذا التعاون هو الثاني بيني وبين شريف عرفة بعد فيلم (فول الصين العظيم)، وهو مخرج تتحدث عنه نجاح أعماله”.

وتابع: “أول ما قرأت السيناريو شعرت بحالة من السعادة والمتعة، لأن قصته ممتعة وجذبتني، وببشر الجمهور بفيلم أكثر من رائع، موضحاً: “احنا مع شريف عرفة اللي مش بيعمل أي حاجه عادية”.

وأضاف الفنان المصري: “لم يكن هناك أي صعوبات خلال تصوير الفيلم، لأن المخرج منظم جدا وكل شخص عارف بيعمل دوره”.

وأردف هنيدي، قائلا: “الكواليس كانت جميلة ومليئة بالمواقف والمقالب الكوميدية، ونحن كنا عائلة واحدة”.

وعقب: “شعرت بالخوف كثيراً من حضور العرض الخاص للفيلم بسبب جمهوري الذي تربطني به علاقة حب كبيرة خالية من التوتر والقلق، خوفاً من آلا ينال الفيلم إعجابه، حيث أن الجمهور الوحيد الذي أعمل له حساب”.

وأكد هنيدي، في إطار حديث عن منة شلبي كبطلة أمامه في الفيلم: “منة شلبي فنانة هائلة وملتزمة بمواعيدها وشاطرة وفيها صفات النجمة، وسعدت بمشاركتها في الفيلم”.

وأشار: “أنا موجود على السوشيال ميديا لأنها واقع لابد أن نتواجد فيه ونتفاعل معه”.

واختتم هنيدي تصريحاته بالقول: “أواصل تصوير فيلم بعنوان (الجواهرجي)، وأستعد لتقديم فوازير في الموسم الرمضاني المقبل”.

فيلم “الإنس والنمس” بطولة: محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر وشريف دسوقي، وهو عن قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.

والفيلم كوميدي تشويقي، يُجسِّد خلاله محمد هنيدي دور موظف حكومي فقير يتعرض للكثير من المصائب؛ بسبب مهنة والده ويُجسِّده شريف دسوقي، والتي تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث يقع هنيدي في غرام منة شلبي، حتى يتزوجها.