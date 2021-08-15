تركي آل الشيخ يكشف مفاجآت مدوية في موسم الرياض 2021

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، معالي المستشار تركي آل الشيخ تطوّرات رفيعة المستوى في المسوم المقبل من موسم الرياض.

وغرّد في حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “بتخطيط ودعم سمو سيدي حفظه الله… وبالتعاون مع عدة جهات مشكورة… قريباً سنبهر العالم بأيادي سعودية”.

وأضاف آل الشيخ :“2019 م كان تخيل، ٢٠٢١ تخيل أكثر موسم الرياض”.

وكان معالي المستشار قد كشف النقاب عن بداية تصوير المسلسل الدرامي الأول من تأليفه تحت عنوان “الثمانية”، وإخراج أحمد مدحت وبطولة: آسر ياسين وخالد الصاوي وهشام سليم وغادة عادل ومحمود البزاوي وريم مصطفى ومحمود علاء (جامايكا) ومنذر رياحنة ومصطفى البنا، وعدد كبير من النجوم العرب والعالميين، وفق ما بيّن في منشور عبر حساباته الرسمية في شبكات التواصل الاجتماعي.

وأكد آل الشيخ استعانته “بالسيناريست القدير عمرو سمير عاطف لمساعدتي في الانتهاء من السيناريو وفي كتابة الحوار باللهجة المصرية”. وأضاف: “في اطار دعمي لأبناء بلدي، استعنت بالممثل السعودي خالد صقر للقيام بأحد الادوار الهامة، وبالممثل وضّاح سوار من البحرين الشقيقة”.