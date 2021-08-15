شاهدوا كيف احتفل نجل نيللي كريم الأكبر بزفافها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل يوسف صبري نجل نيللي كريم البكر من زيجتها الأولى من المهندس بهاء صبري بزفاف والدته إلى لاعب الإسكواش هشام عاشور، والذي أُقيم في منتجع “هاسيندا” في الساحل الشمالي.

ونشر عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي ترصد رقصه وسعادته بزواج والدته.

وكان بين الحضور، رجل الأعمال نجيب ساويرس، والفنانون أحمد السقا وآسر ياسين وزوجته وأمير كرارة وزوجته وإلهام شاهين، والمطرب أبو وداليا البحيري وهالة صدقي وهشام ماجد وزوجته وكريم فهمي وزوجته وتامر هجرس ومحمد فراج وبسنت شوقي، والمخرجة كاملة أبو ذكري.

وكانت نيللي كريم قد احتفلت بخطوبتها في آخر تموز (يوليو) الماضي إلى هشام عاشور، بحضور العائلة وبعض الأصدقاء المقرّبين، حيث فضّلا التكتم على الأمر الى حين موعد عقد القران.

يُذكر أنّ كريم بعد انفصالها عن والد يوسف وشقيقه كريم، تزّوجت في عام 2004 من خبير التغذية هاني أبو النج وأنجبت ابنتيهما سيليا وكندة، وفي عام 2015 أعلنت انفصالهما.