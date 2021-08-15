شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العربي طرقان وأبناؤه من السودان إلى قلعة صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن سافر إلى السودان لإحياء أربع حفلات كاملة العدد في العاصمة الخرطوم والتي وصل عدد الحضور فيها إلى حوالي 30 ألف متفرج من جماهير السودان، عاد الفنان طارق العربي طرقان وأبناؤه ديمة ومحمد وتالة إلى مصر للمشاركة في الدورة الـ 29 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، والذي تبدأ فعالياته في الفترة الواقعة ما بين 15 إلى 30 أغسطس على مسرح محكى القلعة بعد أن توقف العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

ومن المقرر أن تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية فعاليات الدورة الـ29 للمهرجان اليوم الأحد، والذي يقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وتضم فعالياته 31 حفلاً متنوعاً يُقام تحت إشراف البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه برئاسة الدكتور خالد داغر.

جدير بالذكر أن الفنان طارق العربي طرقان وأبناؤه ديمة ومحمد وتالة قدموا عدداً من الحفلات الناجحة جماهيريا على مسرح أوبرا الإسكندرية والمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ومسرح النافورة، والتي كانت دائمًا تحمل لافتة كامل العدد.

‎ويعد الفنان طارق العربي طرقان أحد أهم رواد أغاني الأطفال وشارات الرسوم المتحركة في العالم العربي تأليفاً ولحناً وغناءً، ويعد من أكثر المبدعين إنتاجاً في عالم الطفل، وقدم ما يقارب 1500 لحن وأغنية لمكتبة الموسيقى العربية، كما قدم العديد من الحفلات الناجحة وشارك في العديد من المهرجانات والفعاليات في أغلب أرجاء الوطن العربي.